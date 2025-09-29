Губернатор Сальдо рассказал о текущей ситуации с мобилизацией и продуктами в Херсоне

«Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин грустно, но это мрачно. Потому что людей, которые там еще остаются, запугивают разными методами. Мужчин пытаются вылавливать и отправлять умирать за то, за что они не хотят умирать», — рассказал Владимир Сальдо.