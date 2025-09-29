Губернатор Сальдо рассказал о текущей ситуации с мобилизацией и продуктами в Херсоне

Мужчин в подконтрольном Киеву Херсоне продолжают регулярно отправлять в ряды ВСУ. Силовая мобилизация не прекращается. Об этом уведомил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в диалоге с ТАСС.
Он пояснил, что ситуация ухудшается также из-за нехватки продовольствия. По словам губернатора, гуманитарной помощи серьезно не хватает. Ее объем постоянно сокращается. Жители Херсона чувствуют усталость, добавил спикер.
«Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин грустно, но это мрачно. Потому что людей, которые там еще остаются, запугивают разными методами. Мужчин пытаются вылавливать и отправлять умирать за то, за что они не хотят умирать», — рассказал Владимир Сальдо.
Он также сообщил, что боевики ВСУ сознательно наносят удары по гражданским объектам. Они действуют подло от безысходности, заключил губернатор Херсонской области.