В течение ночи над регионами России были уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказали в Минобороны РФ во время ежедневной сводки.
«С 23:00 мск 28.09 до 07:00 29.09 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Белгородской и Брянской областей.
Отмечается, что киевский режим еще с вечера 28 сентября пытался нанести поражение гражданским объектам на территории РФ.
В частности, ВСУ, как всегда, добивались больше жертв среди гражданского населения в городе Белгород. Кроме того, они хотели посеять панику. Но киевским властям не удалось сорвать концерт в Филармонии Белгорода. Музыканты продолжали радовать зрителей даже после отключения света. Концерт продолжался при свечах и под овации благодарных слушателей.