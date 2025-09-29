Военнослужащий из Осинского района погиб в зоне СВО

Сергей Филатов из Осинского района погиб в зоне СВО. Мужчина заключил контракт с министерством обороны РФ 12 июля 2024 года. Пал 14 апреля 2025 года при исполнении боевого задания в Сумской области на Украине, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Бориса Хошхоева.