Военнослужащий из Осинского района погиб в зоне СВО

Прощание с бойцом состоится 30 сентября.

Источник: Reuters

Сергей Филатов из Осинского района погиб в зоне СВО. Мужчина заключил контракт с министерством обороны РФ 12 июля 2024 года. Пал 14 апреля 2025 года при исполнении боевого задания в Сумской области на Украине, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Бориса Хошхоева.

Сергей родился 26 декабря 2001 года в деревне Грязнушка. Вырос в большой семье. После окончания девяти классов отправился служить. Демобилизовался 18 мая 2021 года. Был женат, воспитывал с супругой троих детей.

Прощание с бойцом состоится 30 сентября.