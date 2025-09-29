Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ночью над Воронежской областью сбили 9 БПЛА

В Воронежской области в ходе налета беспилотников поврежден частный дом.

Источник: Комсомольская правда

29 сентября Минобороны сообщили, что в ночь над Воронежской областью сбили девять БПЛА. Угрозу налета беспилотников объявили накануне в 21.24. Трижды в регионе работали сирены: в 22.39 тревога в связи угрозой непосредственного удара БПЛА была в Лискинском районе, в 1.32 — в Бутурлиновском районе, в 4.10 — в Воронеже.

— По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из муниципалитетов повреждения получил частный дом: у него выбито окно, посечены кровля и стены. Осмотр территорий продолжается, — сообщил губернатор Александр Гусев.

Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше