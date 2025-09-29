Минобороны: ночью над Воронежской областью сбили 9 БПЛА

29 сентября Минобороны сообщили, что в ночь над Воронежской областью сбили девять БПЛА. Угрозу налета беспилотников объявили накануне в 21.24. Трижды в регионе работали сирены: в 22.39 тревога в связи угрозой непосредственного удара БПЛА была в Лискинском районе, в 1.32 — в Бутурлиновском районе, в 4.10 — в Воронеже.
— По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из муниципалитетов повреждения получил частный дом: у него выбито окно, посечены кровля и стены. Осмотр территорий продолжается, — сообщил губернатор Александр Гусев.
Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.
