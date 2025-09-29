Авиационную опасность объявили в Краснодарском крае. Экстренные сообщения пришли жителям региона утром 29 сентября.
В настоящее время в крае существует угроза падения взрывных устройств. Для безопасности необходимо отойти от окон и укрыться в защищенном помещении. Находясь на улице, следует найти ближайшее защищенное помещение.
«Если вы в транспорте, выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности», — призвали в МЧС.
При падении взрывных устройств необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.