Авиационную опасность объявили в Краснодарском крае

Жителей Краснодарского края предупредили об авиационной опасности утром 29 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Авиационную опасность объявили в Краснодарском крае. Экстренные сообщения пришли жителям региона утром 29 сентября.

В настоящее время в крае существует угроза падения взрывных устройств. Для безопасности необходимо отойти от окон и укрыться в защищенном помещении. Находясь на улице, следует найти ближайшее защищенное помещение.

«Если вы в транспорте, выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности», — призвали в МЧС.

При падении взрывных устройств необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.