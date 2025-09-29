Ричмонд
200 пассажиров застряли в Москве из-за угрозы БПЛА в небе над Самарой

Аэропорт «Курумоч» утром 28 сентября приостановил работу из-за угрозы дронов, что оставило около 200 пассажиров рейса из Хургады в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Около 200 человек, направлявшихся в Самару, утром 28 сентября оказались заложниками ситуации в московском аэропорту. Их самолет из Хургады уже заходил на посадку в «Курумоч», когда диспетчеры сообщили о потенциальной угрозе — в небе зафиксировали беспилотные летательные аппараты. Напомним, в воскресенье в регионе объявлялась опасность атаки БПЛА, а в небе над регионом был сбит один беспилотник.

Из-за закрытия самарского аэропорта лайнеры с туристами были вынуждены менять маршрут. Один из них отправили в Нижний Новгород, второй — в московское Шереметьево. Именно его пассажирам пришлось испытать наибольшие неудобства: около 200 человек несколько часов провели в зале ожидания столичного аэропорта.

Их обратный вылет в Самару назначили только на 14:20, а до этого времени люди оставались без возможности продолжить путь. об этом сообщалось в публикации «МК в Самаре».

Всего ограничения в «Курумоче» затронули 11 рейсов, в том числе в Дубай, Анталью, Сочи, Екатеринбург и Москву. Онлайн-табло заполнилось уведомлениями о переносах, а в залах ожидания скапливались недовольные пассажиры.

Работу аэропорта возобновили.

