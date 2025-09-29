Ричмонд
В Краснодарском крае отменили сигнал «Авиационная опасность»

Жителей Краснодарского края предупредили об отмене авиационной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае отменили сигнал «Авиационная опасность». Сообщения от РСЧС пришли жителям почти через час после объявленной угрозы.

В настоящее время региону ничего не угрожает.

Движение по Крымскому мосту ограничивали в 8:04. В настоящее время проезд по путепроводу возобновлен.

