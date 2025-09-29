В Краснодарском крае отменили сигнал «Авиационная опасность». Сообщения от РСЧС пришли жителям почти через час после объявленной угрозы.
В настоящее время региону ничего не угрожает.
Движение по Крымскому мосту ограничивали в 8:04. В настоящее время проезд по путепроводу возобновлен.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше