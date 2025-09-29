В Воронежской области угроза налета БПЛА продлилась 11 часов

Утром 29 сентября в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников, об этом в 8.30 сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Александр Гусев. Угроза налета продлилась 11 часов, ее объявили накануне в 21.24.
Трижды в регионе работали сирены: в 22.39 — в Лискинском районе, в 1.32 — в Бутурлиновском, в 4.10 — в Воронеже.
В одном из районов пострадал дом — в строении выбито окно, посечены осколками стены. Всего за ночь в Воронежской области сбили 9 БПЛА.
