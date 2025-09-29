Ричмонд
Военнослужащие отряда БАРС-8 «Хабаровск» вернулись домой после выполнения задач в зоне СВО

Несколько бойцов отряда БАРС-8 «Хабаровск» завершили выполнение боевых задач в зоне СВО и вернулись домой.

Источник: Правительство Хабаровского края

В составе отряда — сотрудники правительства края, органов исполнительной власти, муниципальных администраций, жители региона, сообщает ИА AmurMedia.

В Хабаровском аэропорту торжественно встретили нескольких участников отряда БАРС-8 «Хабаровск». Среди вернувшихся заместитель председателя регионального правительства Дарий Тюрин, который в марте этого года принял решение прервать свою работу в правительстве и убыл в зону спецоперации.

Военнослужащие отряда БАРС-8 «Хабаровск» вернулись домой после выполнения задач в зоне СВО. Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края.

1 / 2.

— Желание отправиться на СВО возникло сразу же. Подписал полугодовалый контракт и поехал защищать нашу страну. Мой выбор сделан осознанно, и я ни разу не пожалел, — поделился впечатлениями Дарий Тюрин.

Как отмечает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, накануне губернатор хабаровского края Дмитрий Демешин посещал бойцов добровольческого отряда БАРС-8 «Хабаровск» и награждал отличившихся защитников Родины медалями «За доблесть в специальной военной операции». Он передал слова благодарности от жителей края за мужество, проявленное в зоне спецоперации, выразил уверенность, что братство, сформированное на фронте, обязательно помогут в развитии родного края.