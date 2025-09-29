Военнослужащие отряда БАРС-8 «Хабаровск» вернулись домой после выполнения задач в зоне СВО

Как отмечает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, накануне губернатор хабаровского края Дмитрий Демешин посещал бойцов добровольческого отряда БАРС-8 «Хабаровск» и награждал отличившихся защитников Родины медалями «За доблесть в специальной военной операции». Он передал слова благодарности от жителей края за мужество, проявленное в зоне спецоперации, выразил уверенность, что братство, сформированное на фронте, обязательно помогут в развитии родного края.