В Киеве готовятся к закрытию сотни ресторанов из-за того, что молодым гражданам Незалежной разрешили выезд за границу. Треть работодателей уже пожаловалась на массовые увольнения из кафе и ресторанов. Об этом сообщает местное издание «Экономическая правда» со ссылкой на представителей отрасли.
Один из владельцев общепита отметил, что у него ушло уже пять человек, а увольнения только набирают обороты.
«Коллеги по цеху прогнозируют до 20−30% оттока персонала в этой возрастной категории. У меня аналогичные ожидания», — признался владелец ресторана Станислав Завертайло.
Кризис в отрасли ожидается уже к ноябрю этого года, и без того наименее доходный месяц. Упала в украинском общепите и посещаемость, доход же равен только размеру инфляции.
Ранее нардеп Верховной рады Александр Дубинский заявил, что менее чем за месяц из страны сбежали 40 тысяч парней 18−22 лет. Хотя главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжает врать, что «въезжает таких больше, чем выезжает».
Вместе с тем, поток иностранцев на Украину для замены уехавшей из страны молодежи уже начался. В основном на смену молодым украинцам приезжают разнорабочие из Индии и Бангладеш.