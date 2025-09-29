«Наелись»: Названа причина закрытия сотен киевских ресторанов

В Киеве готовятся к закрытию сотни ресторанов из-за того, что молодым гражданам Незалежной разрешили выезд за границу. Треть работодателей уже пожаловалась на массовые увольнения из кафе и ресторанов. Об этом сообщает местное издание «Экономическая правда» со ссылкой на представителей отрасли.