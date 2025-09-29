Ричмонд
«Наелись»: Названа причина закрытия сотен киевских ресторанов

Сотни ресторанов в Киеве закрываются из-за отъезда мужчин с Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве готовятся к закрытию сотни ресторанов из-за того, что молодым гражданам Незалежной разрешили выезд за границу. Треть работодателей уже пожаловалась на массовые увольнения из кафе и ресторанов. Об этом сообщает местное издание «Экономическая правда» со ссылкой на представителей отрасли.

Один из владельцев общепита отметил, что у него ушло уже пять человек, а увольнения только набирают обороты.

«Коллеги по цеху прогнозируют до 20−30% оттока персонала в этой возрастной категории. У меня аналогичные ожидания», — признался владелец ресторана Станислав Завертайло.

Кризис в отрасли ожидается уже к ноябрю этого года, и без того наименее доходный месяц. Упала в украинском общепите и посещаемость, доход же равен только размеру инфляции.

Ранее нардеп Верховной рады Александр Дубинский заявил, что менее чем за месяц из страны сбежали 40 тысяч парней 18−22 лет. Хотя главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжает врать, что «въезжает таких больше, чем выезжает».

Вместе с тем, поток иностранцев на Украину для замены уехавшей из страны молодежи уже начался. В основном на смену молодым украинцам приезжают разнорабочие из Индии и Бангладеш.