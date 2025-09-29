Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Север»

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Андреевка и Алексеевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Варваровка Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов», — отмечает МО РФ.