Войска «Юга» улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Юг» за сутки уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ и орудие полевой артиллерии в ДНР, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Бересток и Ильиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, а также девять складов боеприпасов и материальных средств.