Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада»

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области», — говорится в сводке российского ведомства.
«Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.