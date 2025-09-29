Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада»

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих и три танка, сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области», — говорится в сводке российского ведомства.

«Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.