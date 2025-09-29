Войска «Центра» заняли более выгодные позиции в зоне СВО

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Красноармейск, Рубежное Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 515 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия», — говорится в сводке министерства.