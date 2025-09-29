Средства ПВО за сутки сбили 147 украинских БПЛА

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы, три управляемые ракеты большой дальности “Нептун” и 147 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение ремонтному предприятию авиационной промышленности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.