Главное из брифинга Минобороны 29 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 29 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ вытеснили ВСУ из села в ДНР

Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка и Храповщина Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады в районе населенных пунктов Волчанск и Варваровка Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: порядка 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

«Запад» наступает в ДНР

Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали пять украинских бригад в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области.

Потери противника в живой силе составили порядка 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

«Юг» улучшил положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Бересток и Ильиновка ДНР.

Потери противника за сутки: порядка 290 боевиков, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции РЭБ, а также девять складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Центр» заняла выгодные позиции

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Красноармейск, Рубежное ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований за сутки: порядка 515 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

«Восток» продавил линию обороны ВСУ

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам в районах населенных пунктов Орлы, Приволье Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.

«ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Тягинка, Садовое и Веселое Херсонской области.

Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 70 боевиков, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по ремонтному предприятию авиационной промышленности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • две управляемые авиационные бомбы;
  • три управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 147 БПЛА самолетного типа.