ВС РФ вытеснили ВСУ из села в ДНР
Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики.
«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка и Храповщина Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады в районе населенных пунктов Волчанск и Варваровка Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: порядка 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
«Запад» наступает в ДНР
Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали пять украинских бригад в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области.
Потери противника в живой силе составили порядка 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.
«Юг» улучшил положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Бересток и Ильиновка ДНР.
Потери противника за сутки: порядка 290 боевиков, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции РЭБ, а также девять складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Центр» заняла выгодные позиции
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Красноармейск, Рубежное ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований за сутки: порядка 515 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
«Восток» продавил линию обороны ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам в районах населенных пунктов Орлы, Приволье Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.
«ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Тягинка, Садовое и Веселое Херсонской области.
Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 70 боевиков, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по ремонтному предприятию авиационной промышленности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- две управляемые авиационные бомбы;
- три управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 147 БПЛА самолетного типа.