Вице-губернатор Кубани Власов уходит на СВО

Господин Власов напомнил, что казаки участвуют в боевых действиях с первых дней, среди них 93 атамана районных и первичных обществ. Сейчас в зоне конфликта находятся атаманы Ейского отдела Константин Черный и Екатеринодарского отдела Вадим Чернов. По словам Александра Власова, решение связано с его личным боевым опытом — он принимал участие в операциях в Чечне в конце 1990-х и начале 2000-х годов, а также в событиях в Грузии в 2008 году.