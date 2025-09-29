Вице-губернатор Кубани Власов уходит на СВО

Об этом он заявил на заседании Совета атаманов в администрации региона. С 29 сентября он освобожден от занимаемой должности, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Господин Власов напомнил, что казаки участвуют в боевых действиях с первых дней, среди них 93 атамана районных и первичных обществ. Сейчас в зоне конфликта находятся атаманы Ейского отдела Константин Черный и Екатеринодарского отдела Вадим Чернов. По словам Александра Власова, решение связано с его личным боевым опытом — он принимал участие в операциях в Чечне в конце 1990-х и начале 2000-х годов, а также в событиях в Грузии в 2008 году.
По данным администрации, Кубанское казачье войско сформировало четыре добровольческих отряда, в боевых действиях уже участвовали более 10 тыс. казаков, из которых 1,8 тыс. получили государственные награды, а четверо удостоены звания Героя России.