Силы «Запада» освободили Шандриголово в ДНР, сообщило Минобороны РФ в понедельник. На кадрах военнослужащие соединений и воинских частей 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад», применяя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населённый пункт.