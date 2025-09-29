Ричмонд
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Шандриголово в ДНР

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Шандриголово в ДНР силами российской группировки «Запад».

Силы «Запада» освободили Шандриголово в ДНР, сообщило Минобороны РФ в понедельник. На кадрах военнослужащие соединений и воинских частей 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад», применяя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населённый пункт.

«В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащие штурмовых подразделений развернули государственные флаги Российской Федерации», — отмечает МО РФ.