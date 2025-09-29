Стало известно о захвате украинского безэкипажного катера

Авторы отмечают, что на кадрах показан дрон- «матка» морского базирования. Так неофициально называют беспилотные летательные аппараты, которые несут на себе FPV-дроны. С помощью «маток» БПЛА, который не отличаются большой дальностью действия, забрасывают в глубокий тыл.
На видео также можно увидеть установленную на катере вышку с, предположительно, системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
26 сентября Telegram-канала «Изнанка» сообщил, что бои российских военнослужащих с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море попал на видео. Снаряженные взрывчаткой украинские безэкипажные катера попали под огонь крупнокалиберноного стрелкового оружия и подверглись ударам барражирующих боеприпасов. В итоге катера были уничтожены.