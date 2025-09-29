Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о захвате украинского безэкипажного катера

В зоне проведения спецоперации захвачен груженный БПЛА беспилотный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

Авторы отмечают, что на кадрах показан дрон- «матка» морского базирования. Так неофициально называют беспилотные летательные аппараты, которые несут на себе FPV-дроны. С помощью «маток» БПЛА, который не отличаются большой дальностью действия, забрасывают в глубокий тыл.

На видео также можно увидеть установленную на катере вышку с, предположительно, системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

26 сентября Telegram-канала «Изнанка» сообщил, что бои российских военнослужащих с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море попал на видео. Снаряженные взрывчаткой украинские безэкипажные катера попали под огонь крупнокалиберноного стрелкового оружия и подверглись ударам барражирующих боеприпасов. В итоге катера были уничтожены.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше