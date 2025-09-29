Погибшего в СВО Андрея Лашенко похоронят в хуторе под Волгоградом

В Урюпинске Волгоградской области 30 сентября 2025 года пройдут похороны стрелка Андрея Лашенко, погибшего при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.
Церемония прощания начнется в 10:00 у дома на улице Песчаной, в 11:15 состоится отпевание в Покровском храме, а в 12:00 — траурная церемония в сквере Павших борцов. Вечный покой боец обретет на кладбище в хуторе Попов.
Андрей Лашенко родился и вырос в Урюпинске, учился в средней школе № 4, в 2025 году заключил контракт и убыл в зону СВО. Ему исполнилось 44 года. У погибшего остался сын. Некролог опубликовала администрация Урюпинска.
Сегодня в Котово Волгоградской области прощаются с бойцом Петром Гришиным.