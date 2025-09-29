Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске приступят к восстановлению пострадавших домов

Устранение последствий отраженной атаки БПЛА 24 сентября обсудили в Новороссийске.

В Новороссийске обсудили устранение последствий отраженной атаки БПЛА 24 сентября, рассказал в своем Telegram-канале глава города-героя Андрей Кравченко.

«Все выходные продолжалась работа по оценке нанесенного ущерба. В настоящее время заключение получили 126 квартиры, где проживает 307 человек. В уборке помещений жителям оказывают помощь волонтеры Новороссийского штаба #МЫВМЕСТЕ. Экспертная комиссия завершила обследование всех пострадавших домов. В ближайшее время к их восстановлению приступят специализированные застройщики. Благодарю каждого из них за оказание помощи», — отметил Кравченко.

В настоящий момент сформировано уже восемь пакетов документов для последующих выплат компенсаций. Приём подтверждающей документации осуществляется администрацией Центрального внутригородского района.

Напомним, что мэр рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск. Днем 24 сентября в результате атаки дронов травмы получили 11 человек. Двое погибли, остальных доставили в больницу № 1. Как объяснил Кравченко, состояние обоих пациентов — новороссийца и женщины-туристки — оценивается, как тяжелое, но стабильное.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше