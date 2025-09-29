В Новороссийске приступят к восстановлению пострадавших домов

В Новороссийске обсудили устранение последствий отраженной атаки БПЛА 24 сентября, рассказал в своем Telegram-канале глава города-героя Андрей Кравченко.
«Все выходные продолжалась работа по оценке нанесенного ущерба. В настоящее время заключение получили 126 квартиры, где проживает 307 человек. В уборке помещений жителям оказывают помощь волонтеры Новороссийского штаба #МЫВМЕСТЕ. Экспертная комиссия завершила обследование всех пострадавших домов. В ближайшее время к их восстановлению приступят специализированные застройщики. Благодарю каждого из них за оказание помощи», — отметил Кравченко.
В настоящий момент сформировано уже восемь пакетов документов для последующих выплат компенсаций. Приём подтверждающей документации осуществляется администрацией Центрального внутригородского района.
Напомним, что мэр рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск. Днем 24 сентября в результате атаки дронов травмы получили 11 человек. Двое погибли, остальных доставили в больницу № 1. Как объяснил Кравченко, состояние обоих пациентов — новороссийца и женщины-туристки — оценивается, как тяжелое, но стабильное.