Над Крымом сбили 12 вражеских беспилотников

Над территорией Республики Крым нейтрализовано 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует Министерство обороны России.
По данным военного ведомства, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территорией Республики Крым уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 13:00 до 17:00 29 сентября.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше