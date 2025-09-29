Русские бойцы захватили катер-авианосец: сорвана морская провокация ВСУ

«Захват катера — это редкий и очень ценный случай. Наши специалисты смогут детально изучить устройство и технологии, применяемые противником. Хорошо, что катер остался неповреждённым, ведь, по всей видимости, он был заминирован и должен был взорваться. Но теперь он станет настоящим источником информации для наших инженеров и конструкторов», — отметил эксперт.