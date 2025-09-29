Русские бойцы захватили катер-авианосец: сорвана морская провокация ВСУ

Захват российскими бойцами безэкипажного катера Вооружённых сил Украины, груженного FPV-дронами, стал большой удачей. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, именно такие «плавающие контейнеры» противник использует для скрытной переброски беспилотников ближе к российскому побережью.
Эти суда неофициально называют «катерами-матками» — они подбираются к берегам и запускают десятки беспилотников, которые несут взрывчатку. Их главная задача — организовать массированный удар по мирным городам и объектам инфраструктуры.
«Захват катера — это редкий и очень ценный случай. Наши специалисты смогут детально изучить устройство и технологии, применяемые противником. Хорошо, что катер остался неповреждённым, ведь, по всей видимости, он был заминирован и должен был взорваться. Но теперь он станет настоящим источником информации для наших инженеров и конструкторов», — отметил эксперт.
Почему катера с дронами опаснее, чем кажется.
Принцип действия «катера-матки» можно сравнить с мини-авианосцем. Пока он цел — угроза сохраняется. Но как только с него взлетели дроны, миссия выполнена, и судно можно считать отработанным.
«Это как авианосец: если с него вылетели самолёты, он свою задачу уже реализовал. Так и здесь — главное не допустить взлёта дронов. Поэтому уничтожение или захват катера до запуска беспилотников — критически важно», — пояснил Дандыкин.
По данным эксперта, с одного такого катера могут взлететь от 10 до 20 FPV-дронов, каждый из которых способен нести заряд взрывчатки.
Как удалось перехватить катер.
По мнению Дандыкина, захват катера в рабочем состоянии мог стать результатом успешной радиоэлектронной борьбы. Системы подавления связи и навигации могли вывести судно из-под контроля противника и фактически передать его в руки российских бойцов.
Это не только предотвратило новую атаку на российские города, но и дало шанс специалистам изнутри изучить украинскую разработку. А опыт эксплуатации таких катеров, по словам эксперта, обязательно будет учтён в российских оборонных проектах.
Украина всё чаще использует морские дроны.
Использование безэкипажных катеров ВСУ стало одним из главных элементов тактики последних месяцев. Минобороны РФ регулярно публикует видео уничтожения таких аппаратов в акватории Чёрного моря. Чаще всего они ликвидируются при помощи стрелкового оружия и барражирующих боеприпасов «Ланцет».
Однако не всегда атаки удаётся предотвратить вовремя. Так, 24 сентября украинские дроны атаковали Новороссийск, где пострадали мирные жители. В тот же день в Сочи была объявлена угроза атаки морских дронов: отдыхающих попросили покинуть пляжи и набережные.
Морской «трофей» поможет России.
Захват катера с дронами открывает широкие перспективы. По словам Дандыкина, история военных конфликтов показывает: изучение техники противника всегда ускоряет собственные разработки.
«Мы выявляем технологии, разбираем их, адаптируем под свои задачи. И в итоге получаем новые образцы вооружений, которые сразу проходят проверку в боевых условиях», — подытожил военный эксперт.
Как бойцы бомбят «флот дронов» ВСУ.
По данным открытых источников, на Западе уже обсуждают идею создания целых «роевых флотов» из беспилотных катеров и воздушных дронов, которые могут действовать синхронно. Такие технологии позволяют наносить удары сразу с нескольких направлений, перегружая системы ПВО противника.
Россия, имея богатый опыт в сфере радиоэлектронной борьбы, может использовать захваченные образцы для создания собственных решений. Более того, эксперты не исключают, что в ближайшем будущем появятся аналоги «плавающих авианосцев», но уже с российской маркировкой.
Сражения переходят на новый уровень.
Захват украинского катера с дронами — не просто редкий успех. Это сигнал о том, что военный конфликт в сфере технологий переходит на новый уровень, отмечает эксперт. Морские беспилотники становятся такой же серьёзной угрозой, как и воздушные. Для России подобный трофей — это не только предотвращённая атака, но и реальный шанс сделать шаг вперёд в сфере высокотехнологичных вооружений.