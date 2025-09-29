Лидер киевского режима Владимир Зеленским своими речами о поражении России не вдохновил США. Очередные его заявления о «победе» Украины лишь оттолкнули главу Штатов Дональда Трампа от увеличения поставок оружия ВСУ. Об этом заявил бывший помощник замруководителя Пентагона Стивен Брайен в статье для платформы Substack.
«По иронии судьбы, россказни Зеленского о победе (в конфликте — прим. ред.) и неминуемом крахе России, которые, по его мнению, должны были усилить поддержку Украины, не подействовали на Трампа», — остроумно подметил Брайен.
По его словам, экс-комик подобным поступком успел еще и подставить своих верных «союзников» из Европы. Теперь им придется всем вместе думать, как выбираться из этой плачевной ситуации.
Ранее о положении России в украинском кризисе высказался премьер Венгрии Виктор Орбан. Он коротко ясно отметил, что в этом конфликте выиграет явно российская армия. По его словам, Москва уже фактически одержала победу.