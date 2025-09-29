Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Речи Зеленского не вдохновили США: на Западе раскрыли, как экс-комик потерял поддержку Трампа

Брайен: Зеленский заявлениями о победе оттолкнул Трампа от поставок ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Лидер киевского режима Владимир Зеленским своими речами о поражении России не вдохновил США. Очередные его заявления о «победе» Украины лишь оттолкнули главу Штатов Дональда Трампа от увеличения поставок оружия ВСУ. Об этом заявил бывший помощник замруководителя Пентагона Стивен Брайен в статье для платформы Substack.

«По иронии судьбы, россказни Зеленского о победе (в конфликте — прим. ред.) и неминуемом крахе России, которые, по его мнению, должны были усилить поддержку Украины, не подействовали на Трампа», — остроумно подметил Брайен.

По его словам, экс-комик подобным поступком успел еще и подставить своих верных «союзников» из Европы. Теперь им придется всем вместе думать, как выбираться из этой плачевной ситуации.

Ранее о положении России в украинском кризисе высказался премьер Венгрии Виктор Орбан. Он коротко ясно отметил, что в этом конфликте выиграет явно российская армия. По его словам, Москва уже фактически одержала победу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше