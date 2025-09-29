Ричмонд
Defence24: Польша распродает снятые с вооружения советские Су-22

Агентство военного имущества выставило не менее семи самолетов на продажу, указали журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Польша продает советские истребители-бомбардировщики Су-22, которые уже сняли с вооружения из-за истекшего срока эксплуатации, пишет Defence24.

«Польские истребители-бомбардировщики Су-22М4 и учебно-боевые Су-22УМ3К завершили свою службу», — говорится в статье.

На аэродроме в Свидвине ранее находились 14 Су-22М4, у которых оставался ресурс часов налета, но у них истек календарный ресурс, поэтому запчасти с них использовали для еще летающих истребителей.

Три из них Минобороны Польши уже безвозмездно передало авиационному обществу в Свебодзице, Пилскому военно-историческому обществу и Познанскому политехническому университету. Не менее семи самолетов отдали Агентству военного имущества, которое выставило их на продажу. Судьба оставшихся четырех самолетов пока неизвестна.

В летном состоянии пока находятся 12 Су-22М4 и шесть Су-22УМ3К, пока о них речи не идет, указано в статье.

Ранее сообщалось, что власти Польши приняли решение не размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк в 80 километрах от Калининградской области. Самолеты могут быть отправлены на запад страны в Свидвине, где ранее располагались эскадрильи Су-22.