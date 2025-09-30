Ричмонд
Оператор БПЛА сжег шесть единиц техники ВСУ в ДНР

Оператор БПЛА за день сжег шесть единиц техники ВСУ под Старорайским.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Расчет ударных дронов ВС России за один день уничтожил шесть единиц техники противника в районе населённого пункта Старорайское ДНР, рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА подразделения ЮВО, выполняющего задачи в интересах группировки «Центр», с позывным «Интерн».

«Товарищ мой шесть машин (ВСУ — ред.) спалил за сегодняшний день … В районе Старорайского, населённого пункта. Вот буквально сегодня шесть единиц техники спалил», — сообщил «Интерн».

По словам бойца, дроны позволяют с высокой точностью отличать военные цели от гражданского транспорта.

«Тактические знаки очень хорошо видно на дверях и установки РЭБ на машине — при подлёте это всё прекрасно видно», — уточнил боец.

