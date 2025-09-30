Герой России Головин рассказал о жизни мирных граждан в Мариуполе: как их истязали боевики ВСУ

Боевики ВСУ устраивали в Мариуполе настоящий террор. Они угрожали жителям, расстреливая их автомобили. Украинские солдаты загоняли мирных граждан в подвалы и не давали выходить на улицу. Такими сведениями поделился Герой России Владислав Головин, пишет ТАСС.
Он рассказал, как украинская армия не давала жителям уехать из города. Военные ВС РФ старались помогать нуждающимся, выдавая сухпайки, теплые вещи и воду, отметил Герой России.
«Мы сталкивались с такими обстоятельствами, что, когда ехала гражданская машина с белыми повязками, следовала в нашу сторону, их задерживали. Какие-то машины просто расстреливали», — сообщил Владислав Головин.
Как пояснил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинские боевики целятся по мирному населению. Они бьют по жилым секторам, из-за чего люди получают тяжелые ранения.