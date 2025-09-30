Герой России Головин рассказал о жизни мирных граждан в Мариуполе: как их истязали боевики ВСУ

Боевики ВСУ устраивали в Мариуполе настоящий террор. Они угрожали жителям, расстреливая их автомобили. Украинские солдаты загоняли мирных граждан в подвалы и не давали выходить на улицу. Такими сведениями поделился Герой России Владислав Головин, пишет ТАСС.