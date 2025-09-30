Do Rzeczy: женщины в ВСУ массово жалуются на домогательства

Женщины, вступившие в ряды ВСУ, всё больше жалуются на домогательства со стороны сослуживцев, сообщило польское интернет-издание Do Rzeczy.
Одна из них, медик Юлия Кобринович, заявила, что командир приставал к ней и запрещал брать оружие. Для защиты женщина стала постоянно носить с собой нож, электрошокер и газовый баллончик.
Кроме того, медик отметила, что командир также угрожал ей и пытался сделать изгоем в отряде. Другая жертва домогательств рассказала, что ей хотели внушить, что на военной службе женщина якобы должна быть не сама по себе, а «чьей-то».
Напомним, ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru подчеркнул, что вступивших в ВСУ женщин на передовой ждут смерть или увечья. Военный эксперт также отметил, что на фронте им гораздо тяжелее, чем мужчинам. Кроме того, Матвийчук обратил внимание, что в украинской армии распространены пьянство и наркомания, а в отношении женщин — сексуальные домогательства.