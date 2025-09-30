Do Rzeczy: женщины в ВСУ массово жалуются на домогательства

Напомним, ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru подчеркнул, что вступивших в ВСУ женщин на передовой ждут смерть или увечья. Военный эксперт также отметил, что на фронте им гораздо тяжелее, чем мужчинам. Кроме того, Матвийчук обратил внимание, что в украинской армии распространены пьянство и наркомания, а в отношении женщин — сексуальные домогательства.