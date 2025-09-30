Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Do Rzeczy: женщины в ВСУ массово жалуются на домогательства

Женщинам в ВСУ приходится носить с собой средства самообороны для защиты от сослуживцев.

Источник: Аргументы и факты

Женщины, вступившие в ряды ВСУ, всё больше жалуются на домогательства со стороны сослуживцев, сообщило польское интернет-издание Do Rzeczy.

Одна из них, медик Юлия Кобринович, заявила, что командир приставал к ней и запрещал брать оружие. Для защиты женщина стала постоянно носить с собой нож, электрошокер и газовый баллончик.

Кроме того, медик отметила, что командир также угрожал ей и пытался сделать изгоем в отряде. Другая жертва домогательств рассказала, что ей хотели внушить, что на военной службе женщина якобы должна быть не сама по себе, а «чьей-то».

Напомним, ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru подчеркнул, что вступивших в ВСУ женщин на передовой ждут смерть или увечья. Военный эксперт также отметил, что на фронте им гораздо тяжелее, чем мужчинам. Кроме того, Матвийчук обратил внимание, что в украинской армии распространены пьянство и наркомания, а в отношении женщин — сексуальные домогательства.