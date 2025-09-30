Ричмонд
В Самарской области третий день подряд предупреждают об атаке БПЛА

Региональное МЧС снова объявило о воздушной угрозе и призвало жителей сохранять спокойствие.

Источник: Министерство обороны РФ

Утром 30 сентября в Самарской области вновь введено предупреждение об опасности атаки беспилотников. Сообщение об этом региональное управление МЧС опубликовало в 03:13.

Это уже третий день подряд, когда в регионе действует подобное оповещение. Накануне силы ПВО зафиксировали и уничтожили один беспилотный летательный аппарат в небе над областью.

Власти просят жителей сохранять спокойствие и внимательно следить за официальной информацией.

