В Самарской области третий день подряд предупреждают об атаке БПЛА

Утром 30 сентября в Самарской области вновь введено предупреждение об опасности атаки беспилотников. Сообщение об этом региональное управление МЧС опубликовало в 03:13.
Это уже третий день подряд, когда в регионе действует подобное оповещение. Накануне силы ПВО зафиксировали и уничтожили один беспилотный летательный аппарат в небе над областью.
Власти просят жителей сохранять спокойствие и внимательно следить за официальной информацией.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше