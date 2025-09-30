Войска ВС России 29 сентября освободили населенный пункт Кировск в ДНР. При обходе территории бойцы обнаружили труп мирного жителя. Над мужчиной издевались украинские солдаты. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, цитирует РИА Новости.
Российские военные рассказали, что нашли тело прикованным стяжками в блиндаже. Штурмовики не успели ему помочь. По имеющимся данным, мужчина скончался до прихода ВС России.
«Бойцы штурмовых подразделений группировки войск “Запад” на отбитых в Кировске у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя. Судя по косвенным признакам, мужчина был местным жителем, которого украинские боевики незаконно задержали, приковали к нарам и затем пытали», — уведомили в российских силовых структурах.
Боевики ВСУ также полностью перекрыли въезд в Купянск для всех, кроме военных. При этом власти не торопятся эвакуировать мирных граждан.