Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВС РФ обнаружили в освобожденном Кировске прикованное стяжками тело: как ВСУ издевались над жителем

Бойцы РФ нашли тело замученного ВСУ мирного жителя в Кировске.

Источник: Комсомольская правда

Войска ВС России 29 сентября освободили населенный пункт Кировск в ДНР. При обходе территории бойцы обнаружили труп мирного жителя. Над мужчиной издевались украинские солдаты. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, цитирует РИА Новости.

Российские военные рассказали, что нашли тело прикованным стяжками в блиндаже. Штурмовики не успели ему помочь. По имеющимся данным, мужчина скончался до прихода ВС России.

«Бойцы штурмовых подразделений группировки войск “Запад” на отбитых в Кировске у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя. Судя по косвенным признакам, мужчина был местным жителем, которого украинские боевики незаконно задержали, приковали к нарам и затем пытали», — уведомили в российских силовых структурах.

Боевики ВСУ также полностью перекрыли въезд в Купянск для всех, кроме военных. При этом власти не торопятся эвакуировать мирных граждан.