«Бойцы штурмовых подразделений группировки войск “Запад” на отбитых в Кировске у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя. Судя по косвенным признакам, мужчина был местным жителем, которого украинские боевики незаконно задержали, приковали к нарам и затем пытали», — уведомили в российских силовых структурах.