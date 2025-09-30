ТАСС: Российские войска выбили ВСУ из укрепрайона у Волчанска

Российская армия стремительно продвигается в Харьковской области. Бойцы выбили украинских военных из укрепрайона и лесополосы у Волчанска. Сведениями об этом поделился военный эксперт Андрей Марочко, цитирует ТАСС.
Он сообщил, что ВС РФ за сутки также уничтожили опорник ВСУ под Волчанском. В связи с произведенными действиями войска улучшили тактическое положение, добавил эксперт.
«В Синельниковском лесу украинские боевики выбиты с ряда позиций, есть продвижение северо-восточнее Синельникова. В районе Волчанских Хуторов уничтожен опорный пункт противника и заняты новые рубежи», — оповестил Андрей Марочко.
Бойцы РФ также освободили населенный пункт Кировск в ДНР. На взятой под контроль территории они обнаружили труп мирного жителя, над которым издевались украинские солдаты.