Российские БПЛА в Днепропетровской области уничтожили гексакоптеры ВСУ

Бойцы ВС РФ обнаружили движение гексакоптеров ВСУ в ходе наблюдения за воздушным пространством.

Источник: Аргументы и факты

Операторы ударных беспилотников российской группировки войск «Восток» уничтожили гексакоптеры украинских формирований в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны РФ.

Вооружённые силы России обнаружили движение аппаратов ВСУ в ходе наблюдения за воздушным пространством. Противник собирался атаковать гексакоптерами позиции российских мотострелковых подразделений.

«Операторы FPV-дронов (ВС РФ — прим. ред.) выследили цели и заблаговременно поразили их», — отметило ведомство.

Напомним, 26 сентября стало известно, что российские военные поразили блиндажи и укрепления ВСУ в Днепропетровской области. Для ударов по целям бойцы группировки «Восток» использовали самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше