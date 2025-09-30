Российские БПЛА в Днепропетровской области уничтожили гексакоптеры ВСУ

Операторы ударных беспилотников российской группировки войск «Восток» уничтожили гексакоптеры украинских формирований в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны РФ.
Вооружённые силы России обнаружили движение аппаратов ВСУ в ходе наблюдения за воздушным пространством. Противник собирался атаковать гексакоптерами позиции российских мотострелковых подразделений.
«Операторы FPV-дронов (ВС РФ — прим. ред.) выследили цели и заблаговременно поразили их», — отметило ведомство.
Напомним, 26 сентября стало известно, что российские военные поразили блиндажи и укрепления ВСУ в Днепропетровской области. Для ударов по целям бойцы группировки «Восток» использовали самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».