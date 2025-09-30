Ричмонд
Электроснабжение в Волгоградской области нарушено из-за атаки БПЛА

Бочаров: электроснабжение в Волгоградской области нарушено из-за атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Электроснабжение трех населенных пунктов Волгоградской области нарушено из-за атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации области.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области… В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Бочаров также отметил, что в результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами.

