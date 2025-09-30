Силы ПВО за ночь сбили 81 БПЛА над регионами России

Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, 26 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, 25 — над территорией Белгородской области, 12 — над Ростовской областью, 11 — над Курской и семь — над территорией Волгоградской области.
Ранее в Светлоярском районе Волгоградской области в результате атаки БПЛА ВСУ было нарушено электроснабжение трёх населенных пунктов.
