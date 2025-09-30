В Волгоградской области отразили массированную атаку украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Отмечается, что из-за атаки возникли проблемы со светом в трёх населённых пунктах.
«В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трёх населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады», — отметил губернатор, слова которого приводит администрация Волгоградской области.
Кроме того, при падении фрагментов сбитых дронов произошли два крупных возгорания сухой растительности. Их оперативно ликвидировали.
Напомним, 29 сентября в одном из районов Воронежской области обломки уничтоженного украинского дрона повредили частный жилой дом. В постройке были выбиты окна, осколками посекло фасад и кровлю.