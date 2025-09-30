Ричмонд
В Волгоградской области отразили массированную атаку украинских БПЛА

В Светлоярском районе из-за атаки дронов ВСУ нарушено электроснабжение трёх населенных пунктов.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Отмечается, что из-за атаки возникли проблемы со светом в трёх населённых пунктах.

«В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трёх населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады», — отметил губернатор, слова которого приводит администрация Волгоградской области.

Кроме того, при падении фрагментов сбитых дронов произошли два крупных возгорания сухой растительности. Их оперативно ликвидировали.

Напомним, 29 сентября в одном из районов Воронежской области обломки уничтоженного украинского дрона повредили частный жилой дом. В постройке были выбиты окна, осколками посекло фасад и кровлю.

