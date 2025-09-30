Андрей Бочаров прокомментировал отражение атаки БПЛА в Волгоградской области

Утром 30 сентября губернатор сообщил об отражении массированной атаки беспилотников силами ПВО в Волгоградской области.
В результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда случились два крупных возгорания сухой растительности. Они были оперативно ликвидированы противопожарными силами. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение 3 населенных пунктов. Ремонтные бригады уже работают на линии электропередачи.
«По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет», — отметил глава региона.
