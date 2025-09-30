Дроны ВСУ атаковали Ростовскую область, в двух районах начались пожары

По его данным, беспилотники были сбиты в пяти районах области — Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском. В двух из них после атаки возникли пожары.
Так, в Чертковском районе в поле загорелась трава, а в Тарасовском районе возникло два очага низового пожара в Криворожском лесничестве.
Оба возгорания уже локализованы.
«Никто из людей не пострадал», — отметил губернатор.
По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией Ростовской области были перехвачены 12 украинских беспилотников. Всего же российские средства ПВО уничтожили 81 дрон.
