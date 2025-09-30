Ричмонд
Два крупных пожара, три поселка без света: что известно о последствиях массированной ночной атаки БПЛА на Волгоградскую область

7 беспилотников ВСУ атаковали Волгоградскую область 30 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью беспилотники ВСУ снова устроили массированную атаку на Волгоградскую область. По данным Минобороны, в ночь на 30 сентября 2025 года ПВО уничтожили 7 БПЛА самолетного типа над регионом. Не обошлось без последствий. Обломками засыпало Светлоярский район, обесточив населенные пункты и утроив пожары. Ситуацию прокомментировал волгоградский губернатор Андрей Бочаров.

— В результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами, — заявил Бочаров. — В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады.

По предварительным данным, никто не пострадал. Аэропорт Волгограда не работал всю ночь, в связи с чем на табло много задержек и отмены рейсов.

