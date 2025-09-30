Аэропорт Волгограда возобновил работу после снятия ограничений

Аэропорт «Сталинград» утром 30 сентября 2025 года возобновил работу после снятия ограничений. Их вводила Росавиация для безопасности полетов. К утру вторника два московских рейса «Аэрофлота» отменены, четыре рейса в Москву и из Москвы задерживаются. Готовятся вылететь из Волгограда почти с четырехчасовым опозданием туристы в Анталью.
Самолет «Уральских авиалиний» в Анталью должен был вылететь в 3.50, в итоге его перенесли на 7.40. На 20 минут позже вылетит в Москву «Победа», на час позже — «Аэрофлот». Остальные рейсы готовятся отправить и принять по расписанию.