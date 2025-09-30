Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Волгограда возобновил работу после снятия ограничений

Задержаны рейсы в Москву и Анталью.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт «Сталинград» утром 30 сентября 2025 года возобновил работу после снятия ограничений. Их вводила Росавиация для безопасности полетов. К утру вторника два московских рейса «Аэрофлота» отменены, четыре рейса в Москву и из Москвы задерживаются. Готовятся вылететь из Волгограда почти с четырехчасовым опозданием туристы в Анталью.

Самолет «Уральских авиалиний» в Анталью должен был вылететь в 3.50, в итоге его перенесли на 7.40. На 20 минут позже вылетит в Москву «Победа», на час позже — «Аэрофлот». Остальные рейсы готовятся отправить и принять по расписанию.