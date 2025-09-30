Самарцы столкнулись с перебоями в работе мобильной сети

В Самарской области ночью во вторник, 30 сентября, была объявлена опасность атаки БПЛА. Местные жители столкнулись с временными ограничениями в виде перебоя в работе мобильной сети.
«Пока интернет в городе не работает, некоторые звонки не проходят. Только Wi-Fi», — жалуются пользователи в социальных сетях.
Напомним, подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности. В областной столице подготовили интерактивную карту, на которой отразили точки бесплатного Wi-Fi. Они расположены в торговых центрах и общественных пространствах. В период действия ограничений местным жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности.
