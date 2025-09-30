Беспилотная опасность действовала в Краснодарском крае всю ночь

В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность, действовавший всю ночь. Об угрозе падения беспилотных летательных аппаратов объявили в 00:41 30 сентября. В 07:02 в канале оперативного оповещения МЧС России сообщили об отмене опасности.
В период действия режима «Беспилотная опасность» жителям рекомендовали:
— находясь в зданиях, отойти от окон, укрыться в помещении без остекления (коридор, кладовая);
— при нахождении на улице укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе;
— тем, кто в транспорте нужно было выйти и укрыться в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности.
В ведомстве также напомнили, что в случае падения БПЛА необходимо набрать с мобильного номер 112.
Во время беспилотной опасности в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты. В 05:47 в Росавиации объявили о снятии ограничений.