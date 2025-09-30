Ричмонд
В ночь на 30 сентября ПВО сбила 26 беспилотников над Воронежской областью

В семи районах Воронежской области уничтожили 26 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 30 сентября враги в очередной раз предприняли массированную атаку Воронеэжской области. По данным губернатора региона Александра Гусева, в небе дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в семи районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов.

По предварительной информации, при падении БПЛА пострадавших и разрушений нет.

В регионе сохраняется режим опасности БПЛА, он действует с 23.50 понедельника, 29 сентября. Будьте внимательны и соблюдайте меры предосторожности.

