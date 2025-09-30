Ричмонд
В Харьковской области уничтожили заблокированные в лесу подразделения ВСУ

Бои ведутся в городе Волчанске Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области были уничтожены подразделения украинских формирований, заблокированные в лесу возле Синельниково, сообщил Telegram-канал «Два майора».

«В лесу западнее Синельниково завершено уничтожение блокированных подразделений ВСУ, заняты три опорных пункта врага», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что бои ведутся на левом берегу реки Волчья в Волчанске.

Напомним, 24 сентября стало известно об уничтожении пункта временной дислокации одного из подразделений украинских формирований в Купянске Харьковской области. По информации Telegram-канала «Изнанка», под удар попали боевики 14-й мехбригады ВСУ.