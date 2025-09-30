Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Севера» завершили уничтожение блокированных в Синельниково бригад ВСУ

Российские военные заняли три опорных пункта украинских войск.

Военные группировки Вооруженных сил (ВС) России «Север» в лесу западнее Синельниково Харьковской области завершили уничтожение блокированных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Завершили уничтожение блокированных подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады и продвинулись на 300 м», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что российские военные заняли три опорных пункта украинских войск.

Напомним, как ранее стало известно, что подразделения двух бригад украинской армии оказались в окружении в Харьковской области. Позже стало известно, что более половины личного состава противника, оказавшегося в окружении, было уничтожено.