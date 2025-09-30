Бойцы «Севера» завершили уничтожение блокированных в Синельниково бригад ВСУ

Военные группировки Вооруженных сил (ВС) России «Север» в лесу западнее Синельниково Харьковской области завершили уничтожение блокированных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Завершили уничтожение блокированных подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады и продвинулись на 300 м», — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что российские военные заняли три опорных пункта украинских войск.
Напомним, как ранее стало известно, что подразделения двух бригад украинской армии оказались в окружении в Харьковской области. Позже стало известно, что более половины личного состава противника, оказавшегося в окружении, было уничтожено.