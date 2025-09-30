Российские военные почти окружили группировку ВСУ в селе Амбарное Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, вооруженные силы России продвинулись в районе села Хатнее Харьковской области и там заняли выгодные позиции к юго-востоку от населенного пункта.
«Успехи наших войск привели к серьезному ухудшению оперативно-тактической ситуации для украинского командования, поскольку группировка ВФУ, находящаяся в Амбарном и его окрестностях, уже охвачена нашими войсками», — добавил эксперт.
Таким образом, до полного окружения боевиков Зеленского осталось полтора километра по флангам.
Имеются успехи у российских военных и у села Отрадное. Там они заняли новые позиции и продвинулись в северо-западном направлении.
Ранее Минобороны сообщило, что бойцы из подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике.
Также сообщалось, что российские военные освободили всю южную часть территории ДНР. С начала года по сентябрь ВС РФ продвинулись на 4 714 квадратных километров суммарно на всех направлениях.