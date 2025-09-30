Ричмонд
В Воронеже отменили опасность БПЛА

В Воронежской области в 8.30 вторника, 30 сентября, объявили отбой опасности БПЛА.

Тревога длилась почти 9 часов.

По данным губернатора региона, Александра Гусева за минувшую ночь ПВО сбила 26 беспилотников над семью районами. При их падении пострадавших и разрушений нет.

