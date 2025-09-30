Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ из танка расстреляли пытавшихся сдаться в плен сослуживцев

Боец с позывным «Тефтель» рассказал о расстреле ВСУ собственных сослуживцев из танка.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военнослужащие открывали огонь по своим сослуживцам, которые пытались сложить оружие и сдаться в плен российским войскам. Соответствующую информацию сообщил РИА Новости военнослужащий подразделения «Шторм» в составе группировки «Юг» с позывным «Тефтель».

Инцидент произошел на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Боец рассказал, что противник поднимал руки, но по ним открыли огонь их же собственные подразделения.

Он также привел другой случай, когда украинские военные находились в одном из зданий, и их позицию обстрелял собственный танк. В результате обстрела строение было полностью разрушено, а находившиеся внутри четверо военнослужащих погибли.

Немногим ранее о действиях ВСУ высказался военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что украинские боевики не жалуют даже погибших. Поскольку в Кременских лесах в ЛНР были обнаружены массовые стихийные захоронения.