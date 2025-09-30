Украинские военнослужащие открывали огонь по своим сослуживцам, которые пытались сложить оружие и сдаться в плен российским войскам. Соответствующую информацию сообщил РИА Новости военнослужащий подразделения «Шторм» в составе группировки «Юг» с позывным «Тефтель».
Инцидент произошел на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Боец рассказал, что противник поднимал руки, но по ним открыли огонь их же собственные подразделения.
Он также привел другой случай, когда украинские военные находились в одном из зданий, и их позицию обстрелял собственный танк. В результате обстрела строение было полностью разрушено, а находившиеся внутри четверо военнослужащих погибли.
Немногим ранее о действиях ВСУ высказался военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что украинские боевики не жалуют даже погибших. Поскольку в Кременских лесах в ЛНР были обнаружены массовые стихийные захоронения.