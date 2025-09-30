Корабль HMS Somerset британского Королевского военно-морского флота провел учения, во время которых запустил новую ракету Naval Strike Missile (NSM) на полигоне Аннёйа у берегов Норвегии, передает The Sun.
Издание опубликовало снимки учений.
«Смотрите, как военный корабль Королевского военно-морского флота Великобритании запускает сверхзвуковую ракету-убийцу в сторону России», — гласит заголовок материала.
Уточняется, что запуск ракеты был осуществлён в рамках учений Aegir 25 — совместной операции с участием норвежских и польских союзников.
Автор материала подчеркивает, что NSM может поражать корабли или наземные цели, скользя над поверхностью моря, чтобы избежать обнаружения радарами. Дальность действия ракеты — более 160 километров, она превосходит устаревшие ракеты «Гарпун», которые в настоящее время используются Королевским военно-морским флотом.
«Успешный запуск ракеты знаменует собой важную веху на пути к повышению боеспособности Королевского военно-морского флота и является демонстрацией прочного двустороннего сотрудничества между Великобританией и Норвегией», — заявил представитель флота.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что евроясбребы решили ускорить программу страха и войны.