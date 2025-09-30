Sun показало, как фрегат ВС Британии запускает «ракету-убийцу в сторону РФ»

Автор материала подчеркивает, что NSM может поражать корабли или наземные цели, скользя над поверхностью моря, чтобы избежать обнаружения радарами. Дальность действия ракеты — более 160 километров, она превосходит устаревшие ракеты «Гарпун», которые в настоящее время используются Королевским военно-морским флотом.