Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Волгограда задержали и отменили несколько авиарейсов

Утром 30 августа в аэропорту Сталинград изменилось расписание некоторых авиарейсов.

Согласно данным на онлайн-табло аэропорта Волгограда, 30 сентября было отменено прибытие самолета рейса SU 1184 из Москвы, назначенное на 1.35. Также не состоялось отправление воздушного судна в обратном направлении, запланированное на 5.45.

Задерживается вылет в Москву двух авиалайнеров. Один самолет отправится в 10.25 вместо 10.05, а второй — в 11.30 вместо 10.30.

Еще два самолета приземлятся в Волгограде с опозданием. Авиарейсы SU 1180 и DP 6965 будут выполнены в 10.30 и 09.50 соответственно.

Напомним, что в ночь на 30 сентября в волгоградском аэропорту действовали ограничения на прием и отправление самолетов. Они были сняты рано утром. В Волгоградской области средства ПВО ликвидировали 7 БПЛА.