В аэропорту Волгограда задержали и отменили несколько авиарейсов

Согласно данным на онлайн-табло аэропорта Волгограда, 30 сентября было отменено прибытие самолета рейса SU 1184 из Москвы, назначенное на 1.35. Также не состоялось отправление воздушного судна в обратном направлении, запланированное на 5.45.
Задерживается вылет в Москву двух авиалайнеров. Один самолет отправится в 10.25 вместо 10.05, а второй — в 11.30 вместо 10.30.
Еще два самолета приземлятся в Волгограде с опозданием. Авиарейсы SU 1180 и DP 6965 будут выполнены в 10.30 и 09.50 соответственно.
Напомним, что в ночь на 30 сентября в волгоградском аэропорту действовали ограничения на прием и отправление самолетов. Они были сняты рано утром. В Волгоградской области средства ПВО ликвидировали 7 БПЛА.