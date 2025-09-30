ВС России продолжают охват Красного Лимана, рассказал Пушилин

«Краснолиманское направление на севере республики стало одним из самых активных на прошлой неделе. И мы увидели, что действительно ситуация меняется после освобождения Серебрянского лесничества — мы видим в разных направлениях продвижения наших подразделений, в том числе там, где были ожесточенные бои, противник действительно очень пытался удержаться и в районе Шандриголово, и в районе Дерилово, но тем не менее наши бойцы оказались более настойчивы», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что абсолютно меняется ситуация и в направлении Красного Лимана.
«Более того, в северной части Ямполя также ситуация теперь поменялась — продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана, я бы так сказал. Поэтому здесь мы ожидаем новых сообщений от министерства обороны, я думаю, оно не за горами», — уточнил глава ДНР.