ВС России продолжают охват Красного Лимана, рассказал Пушилин

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. После освобождения Серебрянского лесничества идет продвижение подразделений ВС РФ на краснолиманском направлении ДНР, продолжается охват Красного Лимана, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«Краснолиманское направление на севере республики стало одним из самых активных на прошлой неделе. И мы увидели, что действительно ситуация меняется после освобождения Серебрянского лесничества — мы видим в разных направлениях продвижения наших подразделений, в том числе там, где были ожесточенные бои, противник действительно очень пытался удержаться и в районе Шандриголово, и в районе Дерилово, но тем не менее наши бойцы оказались более настойчивы», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что абсолютно меняется ситуация и в направлении Красного Лимана.

«Более того, в северной части Ямполя также ситуация теперь поменялась — продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана, я бы так сказал. Поэтому здесь мы ожидаем новых сообщений от министерства обороны, я думаю, оно не за горами», — уточнил глава ДНР.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше